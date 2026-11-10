En Córdoba, el Papa recordó al Cura Brochero y Mama Antula

El Papa León XIV encabezó este martes su segunda multitudinaria misa en el país en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

El Papa León XIV encabezó este martes su segunda multitudinaria misa en el país en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

El papa León XIV encabezó este martes su segunda multitudinaria misa en el país en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, donde pronunció una sentida homilía centrada en la rica tradición de santidad de la región y en el compromiso evangelizador de los fieles.

Durante la ceremonia celebrada ante una multitud en el Polo Aeronáutico cordobés, el Sumo Pontífice destacó que la región “ha sido rica en frutos de santidad” y recordó que por sus calles transitaron personas que dieron la vida por el Evangelio, mencionando especialmente al cura Brochero y a Mama Antula.

“Todos somos simples servidores y tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos encomienda; estamos todos llamados a la santidad”, afirmó León XIV.

Ante los miles de peregrinos reunidos, el Pontífice advirtió: “El mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración”. “Celebramos esta misa por la santificación del pueblo argentino”, resaltó el Pontífice.