El Papa cerró su visita a la Argentina con una histórica misa en Luján

"Argentina levántate y camina", el mansaje del Papa León XIV en la multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján.

"Argentina levántate y camina", el mansaje del Papa León XIV en la multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján.

El Papa León XIV cerró su visita a la Argentina con una histórica y multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján. A 39 años de la última visita de un Sumo Pontífice, dejó una serie de mensajes contundentes en los distintos espacios que recorrió.

Minutos antes de las 10, el Santo Padre comenzó su recorrido a bordo del papamóvil y saludó a las cientos de miles de personas que se acercaron para poder verlo y escucharlo. Una vez más, banderas argentinas y papales flamearon para recibirlo, en una enorme muestra de Fe.

Hizo los últimos metros al escenario caminado (rodeado de su custodia personal), fue recibido por el gobernador Axel Kicillof y saludó a personas con discapacidad y a fieles. Mientras tanto, un coro (al ritmo de “La Nueva Civilización”) y animadores le daban la bienvenida.

“Pidamos la gracia de permanecer firmes ante la caridad de Cristo”, sostuvo al comenzar la ceremonia, al tiempo que, ante la multitud de fieles, dirigentes políticos, sociales, de organismos de Derechos Humanos y funcionarios, pidió: “Reconozcamos con humildad nuestros pecados”.

“Todos estamos llamados a florecer y cantar de júbilo al contemplar la gloria de Dios. Pensemos también hoy en este hermoso país con una variada geografía. Extensas pampas, poderosos ríos, numerosas sierras y cadenas montañosas, verdes mestas, amplias llanuras, mares profundos, glaciares majestuosos y bastos desiertos”.

Sostuvo que en esta visita pudo ver “la riqueza de Argentina no sólo en su geografía sino también en su gente, en los encuentros, las plazas, las calles, la creatividad, la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”. Destacó que “entre mate y mate” hay “una mano tendida para el que lo necesita”.

Recordó al Papa Francisco, que siempre llevó a la “patroncita morena en su corazón”, en alusión a la Virgen de Luján. “Nos enseñó con su vida y nos sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, amarla y respetarla siempre”, sostuvo.

“Con el corazón agradecido por tantos dones que Dios ha derramado por este país, quisiera proponerles un itinerario de cuatro pasos: la reconciliación, la iluminación por medio de la palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión“, convocó.

Planteó que en momentos de sufrimiento por “enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación y rupturas familiares, entre otros problemas, entendemos los sentimientos de María al pie de la cruz”. “Recibió de su hijo una nueva misión, acogiendo en su corazón de madre a toda la humanidad. También nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de reconciliación y perdón, que renueven en nosotros la esperanza y la caridad”, agregó.

“Tanto ella como su hijo amaron hasta el extremo”, planteó, y aclaró que “no se trata de hacer grandes cosas sino de permanecer fieles al Señor”. “Se trata de mirar la vida con ojos de cielo y pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza”, apuntó León XIV.

“Hay muchas dificultades, pero el Señor inspira en nuestro pueblo fiel gestos de caridad”, destacó, al tiempo que llamó: “Vayan y anuncien porque no podemos callar lo que hemos visto y oído”. “Argentina levántate y camina”, pidió, momento en el que la multitud estalló en un aplauso.

En el cierre, agradeció a los que trabajadores que estuvieron en los distintos eventos que se realizó en su visita a la tierra del Papa Francisco, así como feligreses. “Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos”, gritó.

“El sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, pero los lleva a todos en su corazón”, aseguró, a modo de despedida. Su viaje, que comenzó en Uruguay, continuará en Perú. “Vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud”, convocó.

Y ya como últimas palabras, señaló: “Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”. “Hasta siempre querida Argentina”, dijo, para dar paso a la bendición visiblemente emocionado ante el “León, León” de la multitud.

La Virgen en la calle

La imagen original de la Virgen de Luján, que es una pequeña escultura de 38 centímetros de alto, modelada en terracota (arcilla cocida) en Brasil alrededor de 1630, salió de la Basílica. Debido a la fragilidad, la imagen no suele salir de la Basílica pero lo hizo este miércoles por la visita del Papa.

Cuenta la historia que la Virgen llegó a Argentina en mayo de 1630 en una carreta que se detuvo milagrosamente a orillas del río Luján y se negó a avanzar hasta que bajaron el cajón con la imagen.

Seguridad

Cerca de 12.000 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires fueron desplegados para custodiar el traslado del Papa León XIV, en el marco de la misa. Además, se realizó un blindaje del espacio aéreo con inhibidores de señal y comunicaciones en toda la zona.