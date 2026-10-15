Dalma Maradona apuntó contra Jana en medio del juicio por la muerte de Diego: “De ser mala leche y traicionera no se vuelve”

La hija mayor de Maradona cuestionó a su hermana luego de que su abogado solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los imputados en el juicio por la muerte del Diez. Su descargo en redes sociales expuso las diferencias familiares en torno al pedido de justicia.

La hija mayor de Maradona cuestionó a su hermana luego de que su abogado solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los imputados en el juicio por la muerte del Diez. Su descargo en redes sociales expuso las diferencias familiares en torno al pedido de justicia.

El juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a quedar atravesado por un conflicto familiar luego de que Dalma Maradona apuntara duramente contra su hermana Jana. La actriz expresó su enojo en redes sociales después de que la defensa de Jana solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz, una decisión que cuestionó por considerar que se aleja del reclamo de justicia por la muerte de su padre.

“Ojalá mi papá pueda tener la justicia que se merece y que TODOS los involucrados paguen las consecuencias”, escribió Dalma en su descargo. Además, sostuvo que Díaz había intervenido en el tratamiento de Maradona y recordó que, según su versión, les había indicado a las hijas y a otras personas cercanas que dejaran de visitarlo como parte de las pautas establecidas.

La actriz también cuestionó la postura adoptada por Jana y marcó diferencias con su hermana respecto de las responsabilidades que, a su entender, deben investigarse en el proceso judicial. “Podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero NO EN LA FORMA DE PEDIR JUSTICIA POR MI PAPÁ. Ahí yo no transo”, manifestó. Luego, lanzó la frase que sintetizó su enojo: “De ser mala leche y traicionera no se vuelve”.

El enfrentamiento volvió a exponer las diferencias entre las hijas de Maradona en una instancia clave del proceso judicial. Dalma también defendió el vínculo que mantuvo junto a Gianinna con su padre y cuestionó las críticas que, según expresó, recibieron durante años. Mientras avanza el juicio, las distintas posiciones sobre la responsabilidad de Carlos Díaz profundizan la tensión familiar, en un caso que busca determinar las responsabilidades por la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.