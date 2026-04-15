Juicio Maradona: Gianinna, un médico y un policía declaran como primeros testigos en San Isidro

La causa por la muerte de Diego Armando Maradona entra en una etapa clave con el inicio de las testimoniales en el TOC N°7. La hija del astro será una de las voces centrales de la jornada.

La causa por la muerte de Diego Armando Maradona entra en una etapa clave con el inicio de las testimoniales en el TOC N°7. La hija del astro será una de las voces centrales de la jornada.

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves un momento decisivo con el inicio de las declaraciones testimoniales en los Tribunales de San Isidro. En esta etapa, Gianinna Maradona, un médico y un efectivo policial serán los primeros en comparecer ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7, en el marco de la causa que investiga un presunto homicidio simple con dolo eventual.

Según informaron fuentes judiciales, la hija del exfutbolista declarará ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. La convocatoria forma parte de la estrategia de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes buscan reconstruir las decisiones médicas y el entorno del exjugador en sus últimos días.

En una declaración previa realizada en 2025, Gianinna había señalado que fue “convencida” de que su padre necesitaba una internación domiciliaria tras la cirugía por un hematoma subdural en la Clínica Olivos. En ese entonces, afirmó que lo vio “muy mal” y cuestionó duramente el accionar del equipo médico. Apuntó especialmente contra Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, a quienes acusó de haber manipulado la situación y dejado solo al exfutbolista.

Testigos claves

Otro de los testigos clave será el policía Lucas Farías, el primero en ingresar a la vivienda del country San Andrés, en Tigre, donde Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020. El efectivo relató que al llegar encontró el cuerpo del exjugador como un “bulto prominente” sobre la cama y describió el impacto que le generó la escena. También explicó que decidió preservar el lugar ante la magnitud del hecho.

Por su parte, el médico Juan Carlos Pinto, quien estuvo a cargo de la ambulancia que acudió al domicilio, sostuvo que el cuerpo de Maradona estaba “hinchado” e “irreconocible”, y fue quien confeccionó el certificado de defunción. Su testimonio será clave para determinar las condiciones en las que fue encontrado el exfutbolista.

La audiencia está prevista entre las 10 y las 17, y marcará el inicio de una serie de declaraciones que podrían resultar determinantes para esclarecer responsabilidades. En el banquillo de los acusados se encuentran, además de Luque y Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador Mariano Perroni, la médica Nancy Edith Forlini y el clínico Pedro Pablo Di Spagna, todos imputados por su rol en la atención domiciliaria del ex capitán de la Selección argentina.