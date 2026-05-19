Jana Maradona reveló que Diego “no tenía ganas” de ir al homenaje en Gimnasia antes de su muerte

La hija de Diego Armando Maradona declaró en el juicio por la muerte del ex futbolista y aportó detalles sobre sus últimos días, la operación por el hematoma subdural y el vínculo con Leopoldo Luque.

La hija de Diego Armando Maradona declaró en el juicio por la muerte del ex futbolista y aportó detalles sobre sus últimos días, la operación por el hematoma subdural y el vínculo con Leopoldo Luque.

Diego Armando Maradona volvió a estar en el centro de la escena judicial luego de la declaración de su hija Jana Maradona, quien aseguró que el ex capitán de la Selección argentina “no tenía ganas” de asistir al homenaje que le realizó Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo el día de su cumpleaños número 60, pocas semanas antes de su fallecimiento.

Durante su testimonio ante la Justicia, Jana relató que Maximiliano Pomargo le pidió que intentara convencer a su padre para concurrir al estadio platense y participar del acto organizado por el club. La joven también recordó los días previos a la operación que le realizaron a Maradona tras detectarle un hematoma subdural.

Según contó, recibió un llamado de Vanesa —persona del entorno del ex futbolista— quien le informó que Diego había sido trasladado a la clínica Ipensa para realizarse estudios médicos. Más tarde le comunicaron que debía ser derivado a la clínica Olivos para una intervención quirúrgica. “Me dijo que no fuera al sanatorio porque lo iban a operar”, declaró Jana, quien además explicó que mantuvo una videollamada con su padre antes de la cirugía, aunque no pudo ingresar a la habitación donde estaba internado.

En otro tramo de su declaración, Jana sostuvo que Leopoldo Luque era “el médico de confianza” de Diego Maradona y que todos los profesionales que lo atendían respondían a él. También señaló que el ex futbolista consumía pastillas para dormir y que en septiembre de 2020 se sumó Agustina Cosachov para intervenir en ese tratamiento.

Además, describió la relación cercana que existía entre Luque y Maradona, tanto en lo profesional como en lo personal. “Cuando digo médico de confianza me refiero a que tenía un vínculo con mi papá”, expresó ante el tribunal. Incluso recordó momentos cotidianos entre ambos: “Estaba feliz, seguro pateaban una pelota en el patio”.

Las declaraciones de Jana se produjeron en el marco del juicio que investiga las responsabilidades médicas en la muerte de Diego Maradona, ocurrida en noviembre de 2020, y sumaron nuevos detalles sobre el delicado estado físico y anímico que atravesaba el ídolo argentino en sus últimos días.