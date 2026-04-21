Gianinna Maradona se quebró ante el tribunal y apuntó contra el equipo médico de Diego

En la tercera jornada del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, Gianinna declaró ante el Tribunal y cuestionó duramente a los profesionales que atendieron a su padre. Relató episodios críticos de 2020, denunció manipulación del entorno y se emocionó al recordar el momento de la muerte.

En la tercera jornada del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, Gianinna declaró ante el Tribunal y cuestionó duramente a los profesionales que atendieron a su padre. Relató episodios críticos de 2020, denunció manipulación del entorno y se emocionó al recordar el momento de la muerte.

La tercera jornada del Gianinna Maradona juicio estuvo marcada por un fuerte testimonio de la hija del exfutbolista, quien se quebró al declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7. Luego de la suspensión de la semana pasada, la empresaria retomó su declaración y comenzó su relato situándose en octubre de 2020, donde describió el deterioro de la salud de su padre y apuntó directamente contra los profesionales que lo asistían. La audiencia, que estaba prevista para las 14, se adelantó luego de que los jueces rechazaran el pedido de la defensa de la psiquiatra para impedir que los hijos de Diego Maradona testifiquen.

En su exposición, Gianinna aseguró que mantenía contacto con el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, además de la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini. “Lo veía bastante mal a mi papá. El 10 de octubre hablé con él y me dijo que cumplía años ese día. Le dije a Luque que estaba perdido en tiempo y espacio”, sostuvo, remarcando que el estado del exfutbolista empeoraba con el paso de los días. También relató el episodio del 30 de octubre de 2020, cuando fue a visitarlo en su cumpleaños y lo encontró desorientado, con la mirada perdida y sin reconocerse en una imagen que le mostró su nieto.

La hija de Maradona denunció además situaciones irregulares en torno al entorno de su padre. Según declaró, cada vez que intentaba visitarlo, le suministraban medicación o alcohol para generar conflictos. “Llegaba a cenar y él ya estaba empastillado y desconectado”, afirmó. En relación a los profesionales, indicó que comenzó a comunicarse con Cosachov recién el 2 de noviembre, tras el episodio del cumpleaños, y cuestionó la falta de claridad en la información que brindaban: “A cada uno le decían algo distinto”. Sobre el psicólogo Díaz, señaló que fue presentado como especialista en adicciones durante una reunión en la Clínica Olivos.

Gianinna también brindó detalles sobre la operación por el hematoma subdural que le realizaron a Diego Maradona tras estudios en Ipensa. Recordó que, pese a que inicialmente no era necesaria la intervención, finalmente se decidió operarlo en la Clínica Olivos. “Entró en silla de ruedas y no lo vi más. La operación salió bien, pero después había que definir qué pasaba con el alta”, explicó. En ese contexto, relató que los médicos recomendaron una internación domiciliaria en zona norte, opción que la familia aceptó confiando en el criterio profesional. Sin embargo, criticó a Luque por desentenderse públicamente: “Dijo en la tele que no era su médico, pero en los audios queda claro que se hacía responsable”.

Finalmente, la empresaria se refirió al momento de la muerte de su padre y volvió a cuestionar al equipo médico. “Los médicos de la ambulancia me dijeron que no podían hacer nada, que mi papá se había muerto”, relató. Durante la audiencia, se exhibieron mensajes entre Cosachov y Díaz donde sugerían atribuir la responsabilidad al propio Maradona, lo que generó una dura reacción de Gianinna: “Lo querían culpar ya estando muerto, es de una bajeza absoluta”. También explicó que inicialmente no querían una autopsia, pero que fue Claudia Villafañe quien insistió en su importancia ante las sospechas de mala praxis. El juicio continúa con nuevos testimonios clave para determinar las responsabilidades en la muerte del ídolo argentino.