Juicio por la muerte de Maradona: declara un médico recomendado por Víctor Stinfale

Rodolfo Benvenuti, uno de los profesionales que participó de la decisión sobre la externación de Diego Maradona tras la operación por el hematoma subdural, brindará testimonio este jueves en el juicio que investiga la muerte del ex futbolista.

Rodolfo Benvenuti, uno de los profesionales que participó de la decisión sobre la externación de Diego Maradona tras la operación por el hematoma subdural, brindará testimonio este jueves en el juicio que investiga la muerte del ex futbolista.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá un nuevo capitulo cuando el próximo jueves declare un médico que fue recomendado por Víctor Stinfale para realizar la operación por el hematoma subdural en la Clínica Olivos de el ícono futbolístico.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron que se trata de Rodolfo Benvenuti, un facultativo que participó de la reunión junto a la familia de Maradona, además de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, donde se resolvió la externación del paciente y su posterior traslado a la vivienda del lote N.º 45 del barrio privado San Andrés, en Tigre.

Durante el primer debate oral —que luego fue anulado por el escándalo en torno al documental “Justicia Divina”— Benvenuti había señalado que Luque “era un coordinador sobre las distintas especialidades médicas y las decisiones de los mismos”. Además, ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach, sostuvo que vio “dos veces” a Maradona y que el ex jugador “comprendía y decidía todo”.

En la audiencia también declarará Mariana Flichman, gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical y médica encargada de elaborar el acta de externación. El debate comenzará a las 10 en los Tribunales de San Isidro. En la causa también están imputados el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni, todos acusados de supuesto homicidio simple con dolo eventual.