La UNLZ realizará la 17ª Olimpíada de Matemática con 163 estudiantes de la región

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora organizará este viernes 16 de octubre una nueva edición del certamen para alumnos del nivel medio. Participarán escuelas públicas y privadas de distintas localidades bonaerenses, con evaluaciones individuales, grupales y trabajos colaborativos.

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora organizará este viernes 16 de octubre una nueva edición del certamen para alumnos del nivel medio. Participarán escuelas públicas y privadas de distintas localidades bonaerenses, con evaluaciones individuales, grupales y trabajos colaborativos.

La 17ª Olimpíada de Matemática del AMBA y Provincia de Buenos Aires para Nivel Medio se realizará este viernes 16 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), con la participación de 163 estudiantes de escuelas públicas y privadas de la región. La actividad se desarrollará bajo la consigna “Descubramos la matemática y el inmenso mundo de posibilidades que nos brinda conocerla” y formará parte del Programa de Articulación con el Nivel Medio, que apunta al afianzamiento de los lazos entre la Universidad y las escuelas secundarias del Conurbano.

El evento fue declarado de Interés Educativo por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, mediante la Resolución de Firma Conjunta Nº 3797, del 13 de agosto de 2026. La jornada comenzará a las 13 con las acreditaciones y, a las 14, se realizará la inauguración oficial en el Aula Magna Doctor Raúl Alfonsín. El acto estará a cargo del decano, magíster Gabriel Franchignoni, y de la secretaria académica, magíster Norma Salvatierra.

Después de los discursos de apertura, se llevará a cabo la entrega de premios a los ganadores de los Trabajos Colaborativos-Póster, cuyo tema de este año es “De la armonía al caos, del caos a la armonía ¡Auxilio, Matemática!”. Posteriormente, se desarrollarán las evaluaciones, para las cuales los estudiantes serán distribuidos en distintas aulas de la Facultad. Como ocurre en las últimas ediciones, la competencia tendrá dos modalidades: Examen y Trabajo Colaborativo.

Cómo será la Olimpíada de Matemática de la UNLZ

La modalidad Examen estará dividida en tres niveles: dos individuales y uno grupal. En el primero participarán estudiantes que cursan 4º y 5º año del nivel medio, mientras que el segundo estará destinado a quienes cursan 6º y 7º año. En tanto, el Nivel III, de carácter grupal, estará reservado exclusivamente para alumnos de 6º y 7º año. Durante las evaluaciones, los participantes estarán autorizados a utilizar libros, apuntes y la bibliografía de la que dispongan.

En forma paralela, los estudiantes que resulten ganadores de la modalidad Trabajo Colaborativo expondrán sus producciones ante los docentes y el público presente. El jurado encargado de evaluar las distintas instancias estará constituido por un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ.

Los 163 participantes representarán a escuelas medias públicas y privadas de distintas localidades de la región. Entre ellas se encuentran Lomas de Zamora, Banfield, Burzaco, San Francisco Solano, Monte Grande, Tristán Suárez, Ezeiza, Brandsen, Temperley, Canning, Lanús, Quilmes, Mármol, Turdera, Rafael Calzada, Isidro Casanova y Llavallol.

La jornada buscará promover el interés por la matemática entre los estudiantes secundarios y fortalecer el intercambio entre las instituciones educativas y la Universidad. Los resultados de las evaluaciones y la entrega de premios permitirán reconocer las producciones y el desempeño de los participantes en las diferentes categorías del certamen.

Ganadores de la previa