El Papa pasará por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

En su recorrido al Cottolengo Don Orione, el Papa León XIV pasará por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El recorrido.

En su recorrido al Cottolengo Don Orione, el Papa León XIV pasará por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El recorrido.

Las expectativas están puestas en la visita del Papa León XIV, quien arribará el domingo a la Argentina. Las actividades oficiales de la visita pastoral comenzarán el lunes, declarado feriado nacional, y una de ellas contempla visitar el Cottolengo Don Orione. Pasará por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

De la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, ubicada en la avenida Alvear al 1600, sede de su residencia de descanso entre el 8 y 11 de noviembre, saldrá aproximadamente a las 8. Escoltado por una “cápsula de seguridad”, el traslado inicial del Papa será en un auto “mediano”.

Tomará la avenida 9 de Julio, autopista 25 de Mayo y Avenida Dellepiane hasta Avenida General Paz en dirección sur hacia el Puente La Noria.

La caravana papal irá por la autopista Presidente Perón (Camino Negro), avanzará por Juan XXIII, pasando por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, hasta el “Cruce de Lomas”, en su intersección con la ruta provincial N°4 (Camino de Cintura).

Por esta vía en dirección sur hacia el Viaducto “Papa Francisco” y su continuación, la avenida Monteverde, hasta una de las entradas al Barrio Don Orione.

“El Obispado invita a las familias, especialmente para este tramo (Camino Nelgro y Colombres hasta el Cruce de Lomas), a acercarse con la bandera argentina, la bandera papal o alguna identificación parroquial que exprese la cercanía de la diócesis con el Vicario de Cristo”, convocan desde la Diócesis de Lomas de Zamora.

Ya en la localidad de Claypole, unos 700 metros antes del ingreso al cottolengo, León XIV bajará del auto, será recibido por autoridades y se subirá al papamóvil para culminar el tramo final al cottolengo. El papamóvil irá por Monteverde a unos 20 Km/h. Cabe recordar que en este tramo habrá unos corralitos.

El recorrido