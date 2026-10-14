La Comunidad UNLZ se encontrará en Sáenz Peña y Avenida de Mayo, CABA, en el marco de la quinta marcha federal universitaria.

La Comunidad UNLZ se encontrará en Sáenz Peña y Avenida de Mayo, CABA, en el marco de la quinta marcha federal universitaria.

Trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), que ayer celebró sus 54 años, formarán parte mañana de la quinta Marcha Federal Universitaria. El punto de encuentro de la Comunidad UNLZ.

La convocatoria la realizan los dos gremios de la UNLZ, Adiulza (docentes) y Apulz (nodocentes), además de la Federación Universitaria de Lomas de Zamora (FULZ).

Quienes vayan en el tren Roca, pueden encontrarse a las 10 en Temperley y 10.30 en Lomas de Zamora. Ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el punto de encuentro será a las 12.30 en Sáenz Peña y Avenida de Mayo.

“Vamos a insistir, vamos a pelear, vamos a seguir”, es el mensaje que brindó la UNLZ en su aniversario.

El efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario es el reclamo central de la marcha, al que se suman otros, como el endeudamiento de las familias. Además de las universidades, participarán otros gremios y centrales obreras, como las dos CTA y la CTERA.