Se viene una nueva edición de la Expo Empleo de Ingeniería en la UNLZ

La cita será el jueves, de 17.30 a 21, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

La cita será el jueves, de 17.30 a 21, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Se viene una nueva edición de la Expo Empleo de Ingeniería, que se desarrollará en esa Facultad de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

La cita es el jueves 22 de octubre, de 17.30 a 21, en el predio ubicado en Juan XXIII y Camino de Cintura.

“Además de recorrer los stands de las empresas participantes, vas a poder sumarte a dos talleres pensados para brindarte herramientas clave a la hora de armar tu perfil profesional y preparar tu CV“, informaron desde la organización.

Vale recordar que es necesario inscribirse para asistir a los talleres. La actividad es abierta a toda la comunidad UNLZ.

“En esta edición colaboramos con entidades intermedias que reciben a niños y niñas de la región. Es por eso que pedimos que cada asistente pueda colaborar con un litro de leche larga vida”, convocan desde la Facultad.