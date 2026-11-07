Instalación del mosaico colectivo por los 50 años del Golpe en Sociales

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) será sede, el próximo 18 de noviembre, de una actividad enmarcada en el 50 aniversario del último golpe cívico-militar.

La cita es el 18 de noviembre, a las 9.30, en la Facultad de Sociales. Se realizará la instalación del mosaico colectivo elaborado en arcilla por la comunidad universitaria, a cargo de la artista plástica y técnica ceramista Jimena Escudero.

El armado del mosaico colectivo fue en abril, en el marco de una serie de actividades que propuso la Facultad para mantener viva la Memoria.

Esta propuesta se sumó a la “Pañuelada por la Memoria”, una acción colectiva de elaboración de móviles de pañuelos, además delIII Concurso Literario “Historias que florecen. A 50 años del Golpe de Estado 1976–2026”.