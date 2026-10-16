El comunicado del colegio Modelo Lomas tras el escándalo

El comunicado del Modelo Lomas tras el escándalo. Estudiantes desnudaron a sus compañeras con IA y vendieron las imágenes.

El comunicado del Modelo Lomas tras el escándalo. Estudiantes desnudaron a sus compañeras con IA y vendieron las imágenes.

Tras el escándalo que sacudió a la comunidad de padres y estudiantes del colegio Modelo Lomas, la institución emitió un comunicado en el cual destaca el acompañamiento a las chicas afectadas y sus familias.

El colegio habla de una “vulneración de derechos mediante tecnología” sobre el caso que encendió las alarmas. Estudiantes robaron fotos de redes sociales de compañeras, las desnudaron con IA y las comercializaron.

“Expresamos nuestra solidaridad y respeto hacia las estudiantes afectadas y sus familias, a quienes el equipo directivo, el plantel docente y el equipo de orientación acompañan, escuchan y contienen de manera prioritaria”, señala.

El comunicado advierte que “se trata de una situación profundamente dolorosa y grave, que si bien ocurrió en el ámbito extraescolar, impacta de manera directa en la dinámica educativa, familiar y social de las y los estudiantes, lo que requiere estrategias específicas de abordaje, contención y reparación”.

“Desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación, el equipo directivo efectuó las presentaciones correspondientes ante las autoridades del nivel central“, aclaró el colegio, que también valoró el acompañamiento y asesoramiento recibido.

Y manifiesta que la institución “continuará colaborando activamente con las autoridades competentes y adoptando las medidas reglamentarias enmarcadas en la normativa vigente”.

Vale recordar que se registraron allanamientos, secuestro de dispositivos y hay imputaciones, que se enmarcan en el nuevo régimen penal juvenil.