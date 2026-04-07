En medio del escándalo, apareció otra hipoteca de Adorni

En las últimas horas se conoció una nueva hipoteca privada tomada por Manuel Adorni que data de noviembre de 2024.

En las últimas horas se conoció una nueva hipoteca privada tomada por Manuel Adorni que data de noviembre de 2024.

En medio de la polémica por el incremento del patrimonio y los viajes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró para su departamento de la avenida Asamblea al 1100 una hipoteca de carácter privado, según surge de su declaración ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Esta hipoteca, de la que hasta ahora no se tenía conocimiento público, se registró el 15 de noviembre de 2024, cuando Adorni ya era vocero presidencial, la misma fecha en la que figura la compra por parte de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, de la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

En este caso, las otorgantes del préstamo hipotecario son Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría entregado al matrimonio Adorni-Angeletti 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio que les dio 15.000 dólares.

El funcionario informó en su presentación ante la OA correspondiente a 2024 una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y una de 7.740.000 con Cancio. La declaración consigna que la deuda es en dólares.

Otro de los datos salientes de esta operación es que en ella intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua, en 2024, y del departamento de la calle Miró en 2025, y que tiene registradas al menos siete visitas a la Casa Rosada desde que Adorni es funcionario.