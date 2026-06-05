Confirmaron que habrá una despedida pública para el Indio Solari

"Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública", expresó la familia del Indio Solari.

"Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública", expresó la familia del Indio Solari.

La familia del Indio Solari emitió un comunicado de prensa, tras conocerse la noticia de su fallecimiento en la casa familiar de Parque Leloir. Habrá despedida pública, tras una ceremonia íntima.

“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, señala el comunicado.

Asimismo, menciona: “Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas las que lo amaron puedan despedirse también“.

“Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”, cierra el comunicado difundido este mediodía.