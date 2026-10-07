Sentada de estudiantes del Modelo Lomas : desnudaron a compañeras con IA

Estudiantes del colegio realizaron una protesta frente a la institución para exigir respuestas. Desnudaron a compañeras con IA y vendieron las fotos.

Estudiantes del colegio realizaron una protesta frente a la institución para exigir respuestas. Desnudaron a compañeras con IA y vendieron las fotos.

Decenas de estudiantes que asisten al Colegio Modelo Lomas se manifestaron esta mañana en la puerta del edificio ubicado sobre la calle Belgrano para exigir que la institución tome medidas con respecto a cuatro estudiantes que desnudaron a compañeras con IA y vendieron las fotos.

Los propios estudiantes se organizaron para exigirle a la institución que tome medidas, además de las denuncias que hicieron familias ante la Justicia. “El colegio manejó muy mal todo el tema, a las víctimas, y denunció cuando se vio acorralado”, advirtió una de las madres.

Se trataría de entre 40 y 50 víctimas, todas estudiantes del colegio desde primero y hasta quinto, a quienes les robaron fotos de Instagram para luego desnudarlas con IA. Estas imágenes eran, según la denuncia, comercializadas por packs en distintos colegios, en Discord y una página pornográfica.

Padres precisaron que finalmente la institución tomó las medidas esperadas y los estudiantes, de tercero y cuarto, fueron suspendidos sin renovación de matrícula. Finalizarán el ciclo lectivo con un formato distinto.