El Papa ofició una misa en Policlínico Gemelli

"El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus actividades diarias normales de manera completamente independiente", informó el Vaticano.

"El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus actividades diarias normales de manera completamente independiente", informó el Vaticano.

El Papa León XIV celebró este viernes una misa en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, luego de que el Vaticano confirmara una “mejora constante” en su estado general de salud.

Así se indicó en un informe difundido esta mañana, el cual detalló: “En su cuarto día en el hospital, los médicos del papa León XIV dicen que nuevas pruebas de sangre y una radiografía de tórax confirman la mejora constante en su estado general”.

“El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus actividades diarias normales de manera completamente independiente mientras se recupera de la cirugía del martes”, añadió el escrito.