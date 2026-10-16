Talleres encara el tramo final de la competencia

Ya sin chances de pelear la punta pero con la plaza del Reducido asegurada, Talleres visitará mañana a Merlo.

Ya sin chances de pelear la punta pero con la plaza del Reducido asegurada, Talleres visitará mañana a Merlo.

Talleres tiene asegurada su plaza en el Reducido y afrontará el tramo final de la competencia con el único objetivo de terminar bien posicionado, ya que no tiene chances de llegar a pelear por la punta.

El encuentro, válido por la fecha 40 de la Primera B, se disputará el sábado, desde las 19, en el Estadio José Manuel Moreno.

El Tallarín está cuarto con 68 puntos (producto de 19 triunfos, 11 empates y nueve derrotas) y si bien no llega a pelear en la cima, tiene garantizada su plaza en el Reducido.