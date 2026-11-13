Reducido de la Primera B: Talleres visita a Real Pilar

Talleres visitará mañana, desde las 19, a Real Pilar, en la ida del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Talleres visitará mañana, desde las 19, a Real Pilar, en la ida del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Talleres, que terminó cuarto en la tabla, visitará mañana a Real Pilar, séptimo, en el Reducido por el segundo ascenso a la segunda división del fútbol argentino. La vuelta será el 21 en la cancha de Remedios de Escalada.

Todos los partidos de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera B Metropolitana se disputan el sábado, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el sábado 21 de noviembre. Todos los partidos se transmiten a través de AFA Play.

El encuentro del Tallarín, que terminó cuarto en la tabla de posiciones, se disputará mañana desde las 19. Antes será el turno de Comunicaciones-Arsenal (18), Villa Dálmine-Camioneros (15.30) y Deportivo Armenio-Sportivo Italiano (15.30).

En la vuelta, se invierten las localías por lo que Talleres definirá en el Estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalada, el 21 de noviembre a partir de las 14.