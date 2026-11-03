Talleres perdió con el Cartero y se prepara para el Reducido

Talleres cayó por la mínima ante Comunicaciones. Finalizada la instancia regular de la competencia de la Primera B, comienza el Reducido.

Talleres cayó por la mínima ante Comunicaciones. Finalizada la instancia regular de la competencia de la Primera B, comienza el Reducido.

Talleres cayó por la mínima ante Comunicaciones, en el encuentro válido por la última fecha de la competencia que se disputó en el Estadio Alfredo Ramos. De todos modos, el conjunto de Remedios de Escalada tiene garantizada su plaza en el Reducido.

El 11 de Juan Carlos Korpiva: Mauro Casoli; Mateo del Pino, Lautaro Lucena (Santiago Maldonado), Maximiliano Rodríguez, Milton Cantero (Luciano Zannier), Abel Masuero, Sebastián Gallardo (Mateo Muñoz), Pablo Cortizo, Leonel Barrios (Claudio Mosca), Isaías Ciavarelli (Eugenio Olivera), Ignacio Colombini.

A los 29 minutos de la primera parte, llegó el tanto del Cartero (Ruiz), desde el tiro de los 12 pasos. Lucena y Cantero fueron amonestados. A los 28 del complemento, fue expulsado Claudio Mosca (había entrado un rato antes).

Con esta derrota, Talleres finalizó cuarto en la tabla, con 71 puntos (20 victorias, 11 empates e igual cantidad de derrotas) y se prepara para encarar el Reducido por el segundo ascenso, instancia en la cual se medirá con Real Pilar. El rival, en tanto, enfrentará a Arsenal en esa instancia.