Aseguran que “no hay motivos clínicos” para que el viaje del Papa no se realice

El cirujano que operó al Papa León XIV dio precisiones sobre su estado de salud al momento del alta.

El cirujano que operó al Papa León XIV dio precisiones sobre su estado de salud al momento del alta.

Stefano Margaritora, el cirujano que operó al papa León XIV en el Policlínico Gemelli de Roma por un adenocarcinoma pulmonar, consideró que “no hay motivos clínicos” para que el Sumo Pontífice “no pueda realizar el viaje a Sudamérica”.

“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, manifestó el catedrático.

En este sentido, precisó que León XIV “podría estar recuperado dentro de unos diez días más”, por lo que, según señaló, “en cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”.

“En el momento del alta hospitalaria, el papa León se encontraba en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias. Sus análisis de sangre eran completamente normales y la función cardíaca estaba en orden”, sostuvo.

Asimismo, planteó que “la reexpansión del pulmón después de la intervención está siguiendo los plazos previstos habitualmente. Por tanto, en términos generales, su estado es bueno”.

Además, el director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica del Policlínico Agostino Gemelli IRCCS sostuvo que el descubrimiento del adenocarcinoma pulmonar fue “absolutamente fortuito”, y agregó que la intervención quirúrgica se trató de un procedimiento de “rutina”.