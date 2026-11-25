El presidente Javier Milei se reunirá con el nuevo mandatario del país vecino, tras la destitución de Santiago Peña.

El presidente Javier Milei se reunirá con el nuevo mandatario del país vecino, tras la destitución de Santiago Peña.

Después de la destitución de Santiago Peña, el presidente Javier Milei viajará este miércoles a Asunción para reunirse con Pedro Alliana, el nuevo mandatario del país vecino, aun envuelto en una crisis de proporciones por el cierre de un banco local.

Viajará junto al canciller Pablo Quirno, y el jueves mantendrá un breve encuentro con Alliana para luego retornar a Buenos Aires, según confirmaron fuentes del gobierno.

La agenda incluye diversos temas, entre ellos la Hidrovía Paraná-Paraguay, infraestructura, energía y zonas limítrofes; seguridad y crimen organizado.

Esta será la primera reunión del mandatario argentino con su colega paraguayo, a quien le dedicó un mensaje poco después de haber asumido: “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.

Alliana asumió el 6 de noviembre, pocos días después de la destitución de Peña, quien quedó involucrado en la quiebra del Ueno Bank e imputado por “lavado de activos, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal”.