“Ayer por Perón, hoy por Cristina”, el mensaje del PJ

El mensaje del Partido Justicialista en este 17 de octubre, Día de la Lealtad, compara la situación que dio nacimiento al peronismo con la de la ex presidenta.

El mensaje del Partido Justicialista en este 17 de octubre, Día de la Lealtad, compara la situación que dio nacimiento al peronismo con la de la ex presidenta.

El Partido Justicialista comparó hoy la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con la proscripción de Juan Domingo Perón y convocó a su militancia a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para lograr su libertad.

En un comunicado por el Día de la Lealtad, el PJ recordó el 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores marcharon a Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Perón, y sostuvo que “ese día nació el peronismo”.

El texto partidario afirma: “Hoy la historia vuelve a interpelarnos”, y planteó que Cristina Fernández de Kirchner se encuentra detenida en San José 1111, con un régimen de visitas restringido.

Además, el PJ cuestionó la condena contra la ex mandataria, a la que definió como “sin pruebas”, y sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es “el verdadero objetivo de la persecución”.

“No se trata de justicia: se trata de proscripción”, señaló el comunicado, que acusó al poder de buscar impedir que el pueblo vuelva a elegir “a la dirigente política más importante de la oposición”.

En ese marco, el Partido Justicialista llamó a su militancia, sus organizaciones, los trabajadores y “todos los sectores democráticos del país” a asumir una “responsabilidad histórica” para reclamar la libertad de Cristina Kirchner y el fin de su proscripción.