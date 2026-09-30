El reclamo de Cristina ante la ONU por la inhabilitación

La defensa de la ex presidenta espera que el caso sea tratado en la sesión de octubre del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La defensa de la ex presidenta espera que el caso sea tratado en la sesión de octubre del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchnner formalizó la presentación ante las Naciones Unidas (ONU) para que se revise la Causa Vialidad por la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

Los abogado Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego afirman que se violaron los derechos fundamentales durante el proceso judicial y es por eso que llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos del organismo.

El objetivo de que se deje sin efecto la inhabilitación para presentarse a cargos públicos. La defensa espera que el caso sea tratado en octubre durante la próxima sesión del Comité.

La sentencia quedó firme cuando la Corte Suprema de Justicia no hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa y ratificó en forma unánime la sentencia impuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.

El Comité tiene sede en Ginebra y está compuesto por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo suscribieron.

Sus decisiones no son vinculantes, pero pueden impactar en las cuestiones políticas e institucionales de los países y se nombran a modo de antecedentes en discusiones jurídicas posteriores.