“La lealtad con el pueblo es construir una alternativa que termine con esta pesadilla”

El gobernador Axel Kicillof encabezó un acto en La Matanza, con motivo del Día de la Lealtad.

El gobernador Axel Kicillof encabezó un acto en La Matanza, con motivo del Día de la Lealtad.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y titular del PJ bonaerense, Axel Kicillof, encabezó un masivo acto por el Día de la Lealtad. Aseguró que “lealtad con el pueblo es construir una alternativa que el año que viene termine con esta pesadilla”.

Ante una multitud de militantes y dirigentes, el mandatario provincial llamó a reorganizar el movimiento para construir una alternativa política capaz de revertir el rumbo impuesto por la administración nacional de Javier Milei.

Reivindicó el movimiento fundado el 17 de octubre de 1945 y destacó que “ese histórico 17 de octubre” se produjo “una gesta histórica, que cambió para siempre la Argentina: le dio voz a los que no tenían voz, les dio derechos y participación política a los que estaban marginados y excluidos”.

El gobernador enfatizó el impacto cultural del Justicialismo al señalar que “hubo una revolución económica, política y social, pero también una revolución de las conciencias” bajo la premisa de que “nadie se arrodilla ante los poderosos”.

“Decía Perón que si nuestros adversarios se ponen en frente de nuestras banderas, se van a encontrar con un pueblo que lucha y resiste. La Argentina no puede recibir órdenes de otro país: no podemos tener en vez de presidente a un ´che pibe´ de los mandados del presidente de los Estados Unidos”, aseguró.

Frente a este escenario, definió el rol de la militancia: “Por eso hoy la lealtad con el pueblo es construir una alternativa que el año que viene termine con esta pesadilla que nos gobierna“, sentenció y agregó que la obligación actual es “actualizar la doctrina y estar a la altura de los tiempos”.

Ya pensando en las elecciones de 2027, sostuvo: “Tenemos un adversario poderoso, con recursos internacionales, que quiere instaurar en Argentina una vuelta a la dependencia absoluta. Ante eso vengo a recordar una de las 20 verdades del peronismo: el adversario está allá, es contra ellos”.

“Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”, remarcó, al tiempo que ratificó su intención de competir. “Lo dije el otro día y lo digo hoy: cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país y para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora del país”.

“Al peronismo no hay desafío que le quede grande. El peronismo va a volver a gobernar la Argentina: nuestra tarea es construir una alternativa, representar a nuestro pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos”, cerró.