La CGT adelantó el festejo del 17 de octubre

"La sociedad argentina está esperando otra respuesta de la dirigencia, no solo la gremial sino la política", aseguraron desde la CGT en el acto por el Día de la Lealtad Peronista.

"La sociedad argentina está esperando otra respuesta de la dirigencia, no solo la gremial sino la política", aseguraron desde la CGT en el acto por el Día de la Lealtad Peronista.

La Confederación General del Trabajo (CGT) adelantó el acto del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, e hizo un llamado a dejar atrás “egos” y “vanidades”, de cara a las elecciones de 2027. Desde la central advirtieron que la sociedad espera “otra respuesta de la dirigencia”.

“La sociedad argentina está esperando otra respuesta de la dirigencia, no solo la gremial sino la política”, advirtió el cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, en medio de los cuestionamientos de distintos gremios a la central por no llamar a un paro general.

Por su parte, Jorge Sola dijo que es necesario construir “un proyecto de país que tenga a los trabajadores en el centro de la escena”. “Exigimos construir ese proyecto, nos ofrecemos a construir ese proyecto de país para enfrentar a un gobierno que nos es ajeno”, sostuvo.

A su turno, Octavio Argüello, remarcó la necesidad de “defender los derechos conquistados” y planteó que “el gran desafío es lograr la unidad” porque el espacio tiene “un proyecto” porque tiene “una doctrina, que es la doctrina peronista”.

Al acto asistieron el ex presidente Eduardo Duhalde, quien ya había estado en la última marcha de la CGT de principios de mes, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y el intendente de La Plata, Julio Alak, entre otros. Axel Kicillof, que encabeza hoy un acto en La Matanza, envió su adhesión.