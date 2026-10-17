Los Andes va por el milagro en Lomas de Zamora

La derrota del fin de semana pasado le complicó las cosas a Los Andes, que recibirá mañana a All Boys, por la Fecha 34 de la competencia de la Primera Nacional. Necesita un milagro para meterse en el Reducido pero aún es posible.

El encuentro se disputará el domingo, desde las 15.30, en el Estadio Eduardo Gallardón. Yamil Possi será el encargado de impartir justicia en Lomas de Zamora. El rival pelea en la tabla de abajo y luchará por la permanencia.

Los Andes se mantiene en las puertas de la zona de Reducido, está noveno con 40 puntos (producto de nueve victorias, 13 empates y 11 derrotas). Quedan nueve puntos en juego (tiene a Estudiantes y Mitre por delante) y si bien tiene chances matemáticas de meterse, la hazaña parece difícil.