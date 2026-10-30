Los Andes cierra la competencia en Lomas de Zamora

Los Andes recibirá mañana a Mitre, en lo que será la última fecha de la instancia regular de la competencia.

Los Andes recibirá mañana a Mitre, en lo que será la última fecha de la instancia regular de la competencia.

Los Andes cerrará mañana su participación en la competencia de la Primera Nacional en Lomas de Zamora. Ya se había quedado sin chances de meterse en el Reducido, en el cual se jugará el segundo ascenso.

Así, el Milrayitas enfrentará a Mitre en Santiago del Estero el sábado, desde las 15.30, en el Estadio Eduardo Gallardón para darle un cierre a la competencia.

El conjunto de Lomas de Zamora estuvo buena parte de la competencia a tiro, pero en las últimas fechas se quedó afuera del Reducido. Acumula 42 unidades, producto de nueve victorias, 15 empates y 11 derrotas. Está a siete puntos de Estudiantes, que ocupa hoy la última plaza.