Los Andes cerró la competencia con un empate en Lomas de Zamora

Los Andes empató sin goles con Mitre, en Lomas de Zamora, para cerrar su participación en la competencia de la Primera Nacional.

Los Andes empató sin goles con Mitre, en Lomas de Zamora, para cerrar su participación en la competencia de la Primera Nacional.

Los Andes cerró su participación en la competencia de la Primera Nacional con un empate sin goles en Lomas de Zamora. Se había quedado sin chances de meterse en el Reducido hace algunas fechas y sólo tenía que completar el calendario.

El equipo dirigido por César Monasterio empató 0-0 con Mitre en el Estadio Eduardo Gallardón, pero tuvo una gran chance de retener los tres puntos en la segunda parte: Asenjo erró un penal a los 28 minutos.

El conjunto de Lomas de Zamora estuvo buena parte de la competencia a tiro, pero una mala racha sobre el final de la completencia lo dejó afuera del Reducido. Acumuló 43 unidades, producto de nueve victorias, 16 empates y 11 derrotas, y quedó décimo en la tabla de la Zona A.