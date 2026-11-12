Murió Ricardo “El Negro” Rodríguez: jugó en Banfield y dirigió a Los Andes y Talleres

Ricardo “El Negro” Rodríguez falleció este miércoles 12 de noviembre, a los 72 años, en Buenos Aires. Su muerte generó tristeza en el fútbol argentino, especialmente en el Ascenso, donde dejó su huella tanto como jugador como director técnico. En la región, vistió la camiseta de Banfield y estuvo al frente de Los Andes y Talleres de Remedios de Escalada.

Durante su etapa como futbolista, Rodríguez se desempeñó como defensor y pasó por San Lorenzo, All Boys, Almagro, Banfield, Estudiantes de Buenos Aires y Arsenal. También tuvo experiencias en el exterior, con pasos por el Atlético de Madrid de España y Atlético Bucaramanga de Colombia.

Luego de retirarse, comenzó su carrera como entrenador en 1997. A lo largo de los años dirigió a numerosos equipos, entre ellos Los Andes, Talleres de Remedios de Escalada, Defensa y Justicia, Platense, Racing de Córdoba, Deportivo Laferrere, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. Su último trabajo fue en El Porvenir, durante 2025.

Uno de los clubes donde construyó una identificación especial fue All Boys, institución en la que tuvo tres ciclos como entrenador y se convirtió en uno de los técnicos con más partidos dirigidos de su historia. También dejó un recuerdo importante en Atlético Tucumán, donde condujo al equipo durante 56 encuentros oficiales entre 2012 y 2013. Su extensa trayectoria lo convirtió en una figura reconocida del fútbol del Ascenso argentino.