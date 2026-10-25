Los Andes empató 1-1 ante Estudiantes de Caseros por la Primera Nacional

Los Andes empató 1-1 ante Estudiantes de Buenos Aires en Caseros, por la fecha 35 de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo de Lomas de Zamora sumó un punto en condición de visitante en la recta final del campeonato.
El local abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Ardiles aprovechó una asistencia de Darío Rostagno y puso el 1-0 para Estudiantes.
En el complemento, Los Andes llegó a la igualdad a los 31 minutos. Tras una jugada que inició Daniel Franco y continuó Alex Valdez Chamorro, Mauricio Asenjo definió dentro del área y estableció el 1-1.
En los minutos finales, el Milrayitas tuvo oportunidades para quedarse con la victoria, pero no logró convertir. En la próxima fecha, Los Andes recibirá a Mitre de Santiago del Estero para cerrar su participación en la temporada.