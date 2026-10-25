Los Andes empató 1-1 ante Estudiantes de Caseros por la Primera Nacional

El Milrayitas igualó como visitante por la fecha 35 de la Zona A. Mauricio Asenjo marcó el gol del conjunto de Lomas de Zamora, que cerrará la temporada ante Mitre de Santiago del Estero.

El Milrayitas igualó como visitante por la fecha 35 de la Zona A. Mauricio Asenjo marcó el gol del conjunto de Lomas de Zamora, que cerrará la temporada ante Mitre de Santiago del Estero.

Los Andes empató 1-1 ante Estudiantes de Buenos Aires en Caseros, por la fecha 35 de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo de Lomas de Zamora sumó un punto en condición de visitante en la recta final del campeonato.

El local abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Ardiles aprovechó una asistencia de Darío Rostagno y puso el 1-0 para Estudiantes.

En el complemento, Los Andes llegó a la igualdad a los 31 minutos. Tras una jugada que inició Daniel Franco y continuó Alex Valdez Chamorro, Mauricio Asenjo definió dentro del área y estableció el 1-1.

En los minutos finales, el Milrayitas tuvo oportunidades para quedarse con la victoria, pero no logró convertir. En la próxima fecha, Los Andes recibirá a Mitre de Santiago del Estero para cerrar su participación en la temporada.