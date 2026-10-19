Las ventas por el Día de la Madre bajaron 1,4% interanual

El ticket promedio de compra por el Día de la Madre fue de $63.000. La fecha acumula cinco caídas interanuales consecutivas.

El ticket promedio de compra por el Día de la Madre fue de $63.000. La fecha acumula cinco caídas interanuales consecutivas.

Las ventas por el Día de la Madre cayeron un 1,4%, de acuerdo a lo informado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De seis rubros, cuatro se movieron en baja y el ticket promedio fue de $63.197.

“Las ventas en los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre registraron un descenso del 1,4% frente al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes”, precisó la CAME.

Con este resultado se acumulan cinco caídas interanuales consecutivas para la misma fecha, confirmando la persistencia de un consumo acotado por presupuestos familiares estrictos. “El financiamiento en cuotas y las promociones operaron como herramientas indispensables para atenuar la retracción de la actividad comercial”, apuntó.

El ticket promedio se ubicó en $ 63.197. “A pesar de la disponibilidad de descuentos, promociones y opciones de financiación, las herramientas comerciales funcionaron principalmente para sostener la actividad operativa y generar liquidez, sin alterar el patrón de compra cauteloso del consumidor”, señala el informe.

“El resultado confirma un escenario de demanda contenida, donde el público priorizó artículos de menor valor unitario antes que compras de mayor escala”, detalla la CAME.

De los seis rubros relevados, cuatro registraron caídas interanuales en sus ventas y dos exhibieron variaciones positivas, con un promedio ponderado que arrojó una retracción del 1,4%.

Las bajas se produjeron en Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video (-3,6% anual), seguido por Cosméticos y perfumería (-3,2%), Equipos periféricos, accesorios y celulares (-3,2%) y Calzado y marroquinería (-2,2%).

En el extremo opuesto, los incrementos se observaron en Librería (+3,4% anual), mientras que Indumentaria registró un crecimiento marginal (+0,1%).