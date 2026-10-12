Fin de semana largo: aumentó el gasto, pero el impacto económico cayó

Cerca de 1.500.000 personas se movilizaron por las diferentes plazas turísticas del país en este fin de semana largo, lo que implica un alza de 3,5% con relación al mismo período del año pasado, pero acortaron su estadía y por ende el impacto económico cayó.

Según el informe de CAME, la diferencia estuvo en que la estadía promedio se redujo a 1,8 días y se precisó que el movimiento turístico registró un total de 1.490.400 personas desplazadas por el territorio nacional.

El traslado de visitantes estuvo caracterizado por “viajes de cercanía, reservas de último momento y decisiones de consumo selectivas” dentro de un esquema de presupuestos familiares ajustados.

El desembolso medio diario por persona se ubicó en $ 116.900, lo que significó un “incremento real del 5% frente a 2025, descontada una inflación interanual del 22,1%”.

Sin embargo, “a pesar del aumento en la cantidad de turistas, la estadía promedio se redujo de 2 a 1,8 días, una caída del 10% interanual”.

Esta acentuada contracción en el tiempo de permanencia resultó determinante para el balance financiero final, señaló la entidad, que indicó que el impacto económico directo alcanzó los $313.610 millones.

“Aunque viajaron más personas y cada una gastó más por día en términos reales, la menor duración de las estadías hizo que el movimiento económico total resultara inferior al del año anterior, una vez descontado el efecto precios”, con un descenso real del 2,2%.

El informe añadió que “este comportamiento confirmó la tendencia hacia escapadas más breves, en las que los viajeros buscaron aprovechar el feriado sin extender demasiado su permanencia”, condicionando la facturación global de los prestadores.

Entre los distritos con mayor dinamismo económico se destacaron: