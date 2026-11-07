Cyber Monday: hubo una caída del 20% en la facturación

El Cyber Monday movió un total de $682.185 millones de pesos, pero la facturación cayó en términos reales respecto al año pasado.

El Cyber Monday movió un total de $682.185 millones de pesos, pero la facturación cayó en términos reales respecto al año pasado.

La edición 2026 del Cyber Monday, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) entre el 2 y el 4 de noviembre, dejó un balance negativo, ya que la caída de la facturación fue del 20 por ciento.

Según el informe oficial, el evento movió un total de $682.185 millones de pesos y, aunque esa cifra representó una suba nominal del 6,7% en comparación con la edición 2025, el resultado real quedó fuertemente golpeado al ser contrastado con las variables macroeconómicas actuales.

Al pasar los números por el filtro de una inflación interanual que se posicionó en el 33,4%, el aparente avance nominal se desmoronó por completo. Los datos consolidados revelaron una caída real del 20% en la facturación total del evento respecto al año anterior.

MENOS COMPRAS

Durante las tres jornadas de descuentos se concretaron cerca de 6,5 millones de órdenes de compra, lo que significó un retroceso del 7,1% en comparación con las transacciones efectuadas en 2025. Paralelamente, se dio un fenómeno particular en el volumen de artículos físicos despachados.

El reporte de la cámara sectorial detalló que se vendieron más de 14,6 millones de productos en todo el país, marcando un incremento del 20,7% en volumen respecto al ciclo previo.

A primera vista, la convivencia de un aumento en unidades con un desplome en la recaudación real parece contradictoria, pero responde a un cambio drástico en las prioridades de los compradores.

En lugar de adquirir electrodomésticos de alta gama o tecnología premium, la demanda se concentró de forma masiva en aplicaciones de alimentos, productos de cuidado personal y artículos de uso cotidiano.

El ticket promedio del evento se ubicó en $105.039, una cifra que en términos nominales subió un 14,2% frente a 2025, pero que al descontar el proceso inflacionario sufrió una baja real del 14,4%. Este dato expone que el poder adquisitivo dentro de cada compra individual se devaluó notoriamente.

MENOS EMPRESAS

Por el lado de la oferta, el contexto recesivo también dejó secuelas visibles en la estructura del CyberMonday.

La convocatoria empresaria de este año acusó el impacto de la crisis, ya que participaron cerca de 800 empresas, lo que representó casi 100 firmas menos que las que formaron parte de la edición anterior.