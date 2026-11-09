Las ventas cayeron un 1,6% en octubre

El dato de las ventas marca un nuevo retroceso interanual, con siete meses de retroceso y tan solo tres avances en lo que va del año.

El dato de las ventas marca un nuevo retroceso interanual, con siete meses de retroceso y tan solo tres avances en lo que va del año.

Las ventas minoristas de las pymes cayeron 1,6% interanual, pero mejoraron 0,3% mensual en octubre, acumulando una caída del 2% en lo que va del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato marca un nuevo retroceso interanual, con siete meses de retroceso y tan solo tres avances en lo que va del año, de los cuales el primero fue recién en junio, al romper una racha de 13 meses seguidos de contracción.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron una suba en el consumo del 0,3% en el décimo mes del año respecto de septiembre.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “el comercio minorista exhibió una dinámica dual en el mes de octubre, caracterizada por la disparidad entre los distintos rubros y un consumo doméstico centrado en compras esenciales de ticket reducido”.

Asimismo, explicaron que “en aquellos comercios que lograron incrementar sus ventas respecto a septiembre, el repunte obedeció principalmente a dos factores: las celebraciones por el Día de la Madre y el recambio de temporada primavera-verano”.

No obstante, remarcaron que “la actividad disminuyó su intensidad hacia la segunda mitad del mes frente a la persistente restricción en los ingresos familiares” y agregaron que “la cautela presupuestaria y los límites en el financiamiento postergaron adquisiciones de mayor porte”.

Sector por sector

El relevamiento por rubros mostró resultados positivos en tres rubros. La suba más pronunciada correspondió a Calzado y marroquinería y a Textil e indumentaria, ambos con un alza del 3,6%, seguidos por Perfumería, que anotó un incremento del 0,8%.

En contraste, el retroceso más pronunciado se dio en el rubro Farmacia (-3,7%), secundado por Alimentos y bebidas (-3,5%) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (-3,4%).