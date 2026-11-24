La CAME precisó que cayó el número de turistas que se movilizaron durante el fin de semana largo, al igual que el gasto real.

La CAME precisó que cayó el número de turistas que se movilizaron durante el fin de semana largo, al igual que el gasto real.

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía movilizó a 1.410.000 personas por el país con un gasto total de $332.557 millones, según reflejó el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El reporte detalló que el movimiento durante el fin de semana largo del año “estuvo impulsado por las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y una amplia agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales”.

En comparación con 2025, el relevamiento aportó que la cantidad de viajeros cayó 17,4%, “aunque la diferencia se explicó, en buena medida, porque el año pasado el fin de semana largo tuvo cuatro días, frente a los tres actuales” y “la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV”.

El gasto promedio diario por turista en el feriado por el Día de la Soberanía fue de $118.770, con una caída real del 3,1% frente a 2025, y el gasto total, en tanto, fue de $332.557 millones, un 30,3% menor en términos reales en comparación con el año pasado.

La estadía promedio se ubicó en dos días, levemente por encima del feriado del 12 de octubre (1,8), pero menor al mismo feriado de 2025 (2,3).

La entidad sostuvo que “la menor duración del descanso y las restricciones de ingresos condicionaron las posibilidades de realizar viajes más extensos y favorecieron los desplazamientos hacia destinos próximos a los lugares de residencia”.

Balance

En lo que va de 2026 se registraron 10 fines de semana largos, sin incluir los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV y son 9 sin el feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia, que coincidió con las vacaciones de invierno.

Se movilizaron 14.339.094 turistas, con una estadía promedio de 2,3 días y un gasto diario por persona de $111.537. El impacto económico acumulado superó los $3,7 billones.