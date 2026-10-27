ExpoTécnica en la Facultad de Ingeniería de la UNLZ

La “ExpoTécnica: Evaluación de Capacidades Profesionales” se realizará el viernes en la Facultad de Ingeniería de la UNLZ. Actividad abierta a la comunidad.

La “ExpoTécnica: Evaluación de Capacidades Profesionales” se realizará el viernes en la Facultad de Ingeniería de la UNLZ. Actividad abierta a la comunidad.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) será sede de la “ExpoTécnica: Evaluación de Capacidades Profesionales”, una jornada en la que las escuelas técnicas del Municipio de Lomas de Zamora presentan proyectos vinculados con sus respectivas especialidades.

La cita será el viernes 30 de octubre, de 9:30 a 14, en la Facultad de Ingeniería de la UNLZ, emplazada en el campus de Juan XIII y Camino de Cintura (Ruta 4). Vale mencionar que la actividad es abierta a la comunidad.

Se trata de una jornada de encuentro e intercambio, en la cual estudiantes de escuelas de educación secundaria técnica de gestión estatal y privada presentarán sus proyectos ante un jurado, compartiendo ideas y desarrollos vinculados con la formación técnica, la innovación y la tecnología.