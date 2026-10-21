Paritaria docente: La FEB rechazó el aumento y va al paro

La FEB se diferencia de los otros gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense y rechazó el aumento del 6% en dos tramos. Para mañana.

La FEB se diferencia de los otros gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense y rechazó el aumento del 6% en dos tramos. Para mañana.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se diferenció de los demás sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente (FUDB) y rechazó la propuesta salarial del gobierno de Axel Kicillof, que contempla un aumento del 6% en dos tramos, y anunció un paro.

“El Congreso Extraordinario de la FEB definió por muy amplia mayoría la realización de 48 horas de paro, cuyas primeras 24 horas se llevarán adelante este jueves 22, por considerar insuficiente la última propuesta salarial presentada por las autoridades bonaerenses”, informó la FEB.

El gobierno bonaerense propuso un 6% de aumento, que fue aceptado por Suteba, AMET, Sadop y Udocba; también fue avalado por ATE (administración pública) y recepcionado por Cicop (salud), que define el viernes.

Liliana Olivera, titular de la FEB, alertó por una “oferta salarial que de ninguna manera alcanza para comenzar a recomponer los salarios del sector”. “Los congresales reclamaron hoy también sobre una constante sobrecarga de tareas, que se manifiesta en condiciones laborales cada vez peores”, apuntó.

El Congreso Extraordinario de la FEB le brindó flexibilidad al Consejo Directivo para efectivizar las próximas 24 horas de paro cuando considere conveniente.