Los descuentos por el paro del 15 de octubre generaron malestar. Los gremios docentes reclaman la devolución con los haberes de este mes.

Los descuentos por el paro del 15 de octubre generaron malestar. Los gremios docentes reclaman la devolución con los haberes de este mes.

El Frente de Unidad docente Bonaerense (FUDB) reclama al gobierno bonaerense la devolución de los descuentos efectuados por el paro del 15 de octubre pasado, que había sido convocado por la CTERA en reclamo de financiamiento.

“Suteba, junto a las organizaciones que integran el FUDB, presentó una nota ante la DGCyE reclamando la devolución íntegra de los descuentos por el paro del 15 de octubre, para que sean restituidos en la próxima liquidación de haberes“, informó el gremio.

El paro del 15 de octubre fue convocado por la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) en reclamo de la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la convocatoria a la paritaria nacional docente y mayor financiamiento para educación. Coincidió con la Marcha Federal Universitaria.

Esta situación tenga el vínculo de cara a la reanudación del debate por salarios. El acuerdo, que contemplaba un aumento del 6% en dos tramos (octubre y noviembre), definía diciembre como mes para reactivar las paritarias.

Vale recordar que la FEB (Federación de Educadores Bonaerenses) no aceptó el aumento y fue al paro. El resto de los gremios (AMET, Sadop, Udocba y Suteba) sí avalaron el acuerdo.