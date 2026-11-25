La UTA cerró un acuerdo salarial con las cinco cámaras del sector, que se extiende hasta febrero, y queda desactivada la posibilidad de un paro de colectivos.

La UTA cerró un acuerdo salarial con las cinco cámaras del sector, que se extiende hasta febrero, y queda desactivada la posibilidad de un paro de colectivos.

La cúpula directiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, cerró un acuerdo salarial que incluye hasta el mes de febrero, por lo que quedó desactivada la posibilidad de un paro de colectivos.

Dicho acuerdo, que regirá desde este mes y hasta febrero de 2027, incluye un aumento del 10 por ciento en la escala de convenio a partir de febrero y 100 mil pesos como sumas no remunerativas para cada mes.

La Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), que agrupa a las cinco cámaras del sector, anunció las nuevas condiciones.

Asimismo, las partes acordaron elevar los viáticos y reintegros de gastos a 25.000 pesos por cada jornada trabajada, a partir de febrero. Y de acuerdo con el texto firmado, para un mes con 24 días laborales el concepto representará un ingreso de referencia de 600 mil.