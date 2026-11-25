El CIN celebró que un nuevo falló dictaminó la inconstitucionalidad del decreto que suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Paro y jornada de protesta por presupuesto.

El CIN celebró que un nuevo falló dictaminó la inconstitucionalidad del decreto que suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Paro y jornada de protesta por presupuesto.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebró que un nuevo falló dictaminó la inconstitucionalidad del decreto que suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Cumplan la ley”, reclaman los rectores de las universidades públicas.

El tercer año de gobierno de Javier Milei está llegando a su fin y sigue sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, vetada, ratificada por el Congreso y respaldada por la Justicia. Tras el fallo, debe resolver la Cámara.

“El decreto resulta inconstitucional porque desconoce y priva de efectos a una ley el Congreso de la Nación mediante un procedimiento ajeno al de sanción de las leyes y se funda, además, en extremos jurídicos y fácticos que no han sido acreditados“, advirtió el fallo.

El CIN reclamó al Gobierno, una vez más, que “cumplan la ley”. Este miércoles, en tanto, se realiza una nueva medida de fuerza (dispuesta por la FATUN) en casas de altos estudios del país en reclamo de la aplicación de esta ley y del presupuesto para 2027.

“El Consejo Directivo de la FATUN (nodocentes), con la participación de 53 organizaciones, resolvió un Paro Nacional para el 25 de noviembre, movilización al Congreso y acciones de visibilización en todo el país”, se informó en las últimas horas. FEDUN (docentes), en tanto, propuso una jornada de protesta.