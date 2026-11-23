Las universidades argentinas volverán a tener una semana corta y que incluye un nuevo paro. Al feriado por el Día de la Soberanía se sumará una huelga con movilización el miércoles y un asueto un día después por el Día del Trabajador Nodocente, lo que complicará un ciclo lectivo que ya perdió unos 45 días este año.

En el marco del plan de lucha que sostienen los gremios universitarios por mejores salarios y el cumplimiento de la ley de financiamiento, el miércoles será un día clave: además del paro, habrá una marcha hasta el Congreso porque Diputados debatirá en el recinto el Presupuesto 2027, con menos fondos para el sector de lo que estipula la normativa aprobada.

En ese contexto, la protesta tiene la adhesión de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Conadu Histórica y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), trabajadores que además tendrán el jueves de asueto por su día, lo que hará que “no abran” las casas de estudios.

Además de reclamar el cumplimiento de la ley, los gremios exigen el pago de la deuda salarial que el Estado mantiene con la docencia universitaria y preuniversitaria, y rechazan el Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo, que pretende destinar $7.3 billones al sistema de universidades públicas, cuando este requiere $11 billones para funcionar el año entrante.

La combinación de fechas impacta en un momento sensible del ciclo lectivo, cuando las facultades y los establecimientos secundarios dependientes de las altas casas de estudios comienzan a transitar el tramo final de las cursadas y a organizar las instancias de evaluación.

Además, tanto Conadu como Conadu Histórica analizan nuevas medidas de fuerza para diciembre, que se sumarán a las tres jornadas que ya votó Fatun.