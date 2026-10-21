Triple crimen y suicidio en Monte Grande

Un hombre mató a su madre, a su pareja y a su hijo en su casa de Monte Grande y luego se arrojó frente a un camión en Burzaco.

Un hombre mató a su madre, a su pareja y a su hijo en su casa de Monte Grande y luego se arrojó frente a un camión en Burzaco.

Un triple crimen conmueve a Monte Grande. Un hombre mató a sus tres familiares más cercanos, su madre, su concubina y su hijo, y luego se suicidó arrojándose al paso de un camión en la vecina localidad de Burzaco.

El sujeto, identificado como Damián Santillán -de 50 años- asesinó a su pareja Laura Prediger (43) y justificó su accionar en una presunta infidelidad. También mató a su pequeño hijo, Santino (11), y a su propia madre, Susana Castillo (73).

Santillán utilizó una escopeta de doble caño para ultimar a sus familiares en una casa ubicada en la calle Los Claveles al 700 y posteriormente se dirigió hasta la intersección de Monteverde y Vallejos, en Burzaco, donde se tiró debajo de un camión Mercedes Benz Ateco y falleció en el acto.

La causa, caratulada como “triple crimen seguido de suicidio”, quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 descentralizada de Esteban Echeverría, conducida por la fiscal Ana Río.