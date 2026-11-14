Presentan, en Monte Grande, el proyecto para aliviar a las familias endeudadas

En el marco de una charla abierta, Ana Luz Balor, Silvina Nardini y María Reigada brindarán detalles del proyecto pensado paliar la problemática del endeudamiento.

En el marco de una charla abierta, Ana Luz Balor, Silvina Nardini y María Reigada brindarán detalles del proyecto pensado paliar la problemática del endeudamiento.

Organizaciones de Esteban Echeverría que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), junto a centrales obreras y organizaciones gremiales del distrito, convocan a una charla abierta sobre la problemática del endeudamiento familiar.

El encuentro será el próximo lunes, a las 18, en la Sociedad de Fomento “La Campana”, ubicado en Dean Funes 778, Monte Grande. La actividad busca la participación y está abierta a toda la comunidad.

Las diputadas provinciales Ana Luz Balor y Silvina Nardini (bloque MDF) y María Reigada (senadora provincial MC) llegan a Esteban Echeverría para hacer conocer un proyecto de ley que trae alivio a las familias ante la dura situación que atraviesa el país.

“La situación económica actual preocupa, afecta y angustia a muchas familias. Por eso, invitamos a vecinas y vecinos a conocer el nuevo proyecto de ley, que busca brindar herramientas concretas de protección ante la situación de endeudamiento“, afirmaron las organizaciones convocantes.

El proyecto de ley se apoya en tres ejes principales

Acuerdos de pago: establece instancias conciliatorias con los acreedores.

establece instancias conciliatorias con los acreedores. Suspensión de acciones judiciales: otorga una protección temporal a las familias durante el procedimiento.

otorga una protección temporal a las familias durante el procedimiento. Prevención y educación financiera: ofrece herramientas para evitar el sobreendeudamiento y proteger la economía familiar, entre otras.

La charla está organizada por las siguientes agrupaciones de Esteban Echeverría: Corriente Peronista Descamisados, Movimiento Mayo , Partido Frente Grande, Fuerza Militante y la Agrupación Martín Fierro. Todas ellas pertenecientes al Movimiento Derecho al Futuro que conduce el gobernador Axel Kicillof.

De la organización y la convocatoria participan también la CTA de los Trabajadores Echeverría y de Ezeiza y SUTEBA Esteban Echeverría. Para esta iniciativa, estarán invitadas otras organizaciones del MDF local, gremiales y políticas vinculadas al peronismo y al movimiento nacional y popular.