La joven quería separarse y tenía una restricción perimetral, pero al agresor no le importó y la siguió hasta la comisaría. Cuando salió, la apuñaló.

La joven quería separarse y tenía una restricción perimetral, pero al agresor no le importó y la siguió hasta la comisaría. Cuando salió, la apuñaló.

Un hombre de 38 años fue detenido por apuñalar a su exmujer, de 31 años, en la puerta de una comisaría de la localidad bonaerense de Pilar. La mujer había acudido a la dependencia policial para denunciarlo.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 en el barrio Santa Isabel 2ª de Pilar, cuando la damnificada acudió a ampliar una denuncia por violencia contra el agresor. La joven habría querido separarse e impuso una restricción, pero el sábado concurrió nuevamente a su casa, por lo que fue a denunciarlo.

Al momento de retirarse de la dependencia policial y subir a una moto, el implicado interceptó a la mujer y la atacó con un arma blanca. Él viajaba en un rodado similar de mayor cilindrada.

La víctima recibió asistencia por parte de un servicio de emergencia, que realizó un diagnóstico presuntivo de lesiones cortopunzantes y la derivó al hospital local.

El implicado fue trasladado por las autoridades al Establecimiento Penitenciario N.° 9 de la ciudad de Córdoba y la Fiscalía interviniente lo imputó por el delito de femicidio en grado de tentativa y desobediencia a la autoridad.