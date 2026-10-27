Monte Grande: Mataron a su familia y necesita un hogar

Arnold es el perro de la familia que fue masacrada días atrás en Monte Grande. Se quedó solo y le buscan un hogar.

Arnold es el perro de la familia que fue masacrada días atrás en Monte Grande. Se quedó solo y le buscan un hogar.

Un triple crimen seguido de suicidio se registró días atrás en la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, y conmovió a toda la Región. En las últimas horas, el perfil de Facebook “Amore Animal” comenzó a difundir otra situación que duele: el perrito de la familia necesita un hogar.

“En medio de semejante horror, quedó Arnold: el perro de esa familia. A Arnold no lo abandonaron. A su familia la asesinaron y él se quedó sin absolutamente nadie“, señala el texto. Y agrega: “Él no entiende qué pasó ni por qué ya no están las personas con las que compartía su vida”.

En este escenario, buscan una familia para este perro, que tiene 5 ó 6 años. “Es amoroso, tranquilo, juguetón, compañero y súper educado. Pide salir para hacer sus necesidades, se lleva bien con otros perros y también con gatos. A pesar de todo, sigue regalando amor y alegría”, dije Amore Animal.

Según informaron, ya tuvo su primera consulta veterinaria, recibió la vacuna antirrábica y está castrado. Actualmente está en un lugar donde lo retienen provisoriamente, pero necesitan encontra una familia definitiva “urgente”.

“Desde Amor Animal queremos ser el puente para que Arnold vuelva a tener un hogar. Necesita una familia que lo elija, que lo cuide y que le permita volver a sentirse seguro y amado”, convocan.