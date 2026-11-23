En Argentina se registraron 292 víctimas fatales de violencia de género entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026, según el informe presentado por el Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, que coordina la asociación civil La Casa del Encuentro.

El relevamiento, difundido este lunes 23 de noviembre en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, contabilizó 251 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 11 trans/travesticidios y 30 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

La provincia de Buenos Aires encabezó las estadísticas con 86 víctimas, seguida por Santa Fe, con 42; Salta, con 17; Córdoba, con 16, y Tucumán, con 15.

El informe también expuso las consecuencias de estos crímenes sobre las familias: 332 hijos e hijas quedaron como víctimas colaterales de la violencia de género, de los cuales 189 son menores de edad, 116 adultos y 27 no cuentan con datos de edad.

El hogar, el lugar de mayor riesgo

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento es que la mayoría de los asesinatos se produjo en ámbitos domésticos. De los 262 femicidios de mujeres y niñas y trans/travesticidios analizados, 87 ocurrieron en viviendas compartidas con los agresores y otros 80 en las viviendas de las víctimas.

Esto significa que casi el 64% de los crímenes se cometieron en esos dos espacios.

La relación con los agresores también permite identificar un patrón: en 112 casos el responsable era la pareja de la víctima y en otros 35, una expareja. Entre ambas categorías representan el 56% de los hechos registrados.

El informe identificó además 34 crímenes cometidos por conocidos o vecinos, 17 por otros familiares, 15 por hijos o hijastros y ocho por padres o padrastros.

En cuanto a las modalidades, 74 víctimas fueron asesinadas con armas de fuego, 60 con armas blancas y 38 a golpes. También se registraron casos de estrangulamiento, ahorcamiento, asfixia y otras formas de violencia extrema.

Las denuncias previas y las medidas de protección

El Observatorio advirtió que 31 víctimas habían realizado denuncias previas y que 16 agresores tenían dictadas medidas cautelares de prevención.

Otros datos del informe señalan que 12 femicidas pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad, mientras que 45 se suicidaron después de cometer los crímenes.

También se identificaron 21 víctimas con indicios de abuso sexual, 21 casos vinculados con contextos de narcocriminalidad, siete víctimas embarazadas y 13 migrantes.

Estas cifras vuelven a plantear interrogantes sobre la capacidad de los mecanismos de prevención y protección para intervenir antes de que las situaciones de violencia tengan consecuencias irreversibles.

Buenos Aires concentra más casos

Aunque Buenos Aires registró la mayor cantidad de víctimas en términos absolutos, el panorama cambia cuando se considera la población de cada provincia.

Según las tasas elaboradas por el Observatorio, Santiago del Estero presentó el índice más alto, con 1,23 víctimas cada 100.000 habitantes, seguida por Santa Fe y Salta, ambas con 1,18.

La provincia de Buenos Aires registró una tasa de 0,49, por debajo del promedio nacional de 0,57.

Esta diferencia permite observar que la violencia de género no se distribuye de manera uniforme en el territorio y que las provincias con mayor población no necesariamente presentan las tasas más elevadas.

Casi nueve de cada diez mujeres atravesaron situaciones de violencia

En su comunicado, La Casa del Encuentro también recuperó los resultados del Índice de Concientización sobre la Violencia contra las Mujeres 2026, elaborado por Fundación Instituto Natura, Avon y la consultora Quiddity.

Según ese estudio, el 53% de las mujeres encuestadas reconoció espontáneamente haber atravesado situaciones de discriminación o violencia de género. Sin embargo, cuando se les presentaron ejemplos concretos de estas situaciones, el porcentaje ascendió al 88%.

La investigación también encontró que apenas tres de cada diez personas alcanzan niveles altos de concientización sobre la problemática. Esa proporción llega al 41,3% entre las mujeres y desciende al 20,9% entre los varones.

Otro dato significativo es el escaso conocimiento de los dispositivos de asistencia: solamente el 18% de las personas consultadas mencionó espontáneamente la Línea 144 y el 23%, las Comisarías de la Mujer.

“¿Cuántas vidas más costará seguir negando la violencia?”

En el documento difundido por el 25N, La Casa del Encuentro cuestionó las políticas del Gobierno nacional y advirtió sobre las consecuencias de la reducción de la intervención estatal en materia de prevención y asistencia a las víctimas.

La asociación sostuvo que las organizaciones de la sociedad civil están asumiendo tareas de relevamiento, visibilización y concientización que deberían complementar, y no reemplazar, las responsabilidades del Estado.

También alertó sobre la persistencia de discursos que niegan o minimizan la violencia de género y reclamó un compromiso conjunto de las instituciones públicas, los medios de comunicación y la sociedad.

“Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias; no es inseguridad, son derechos humanos“, sostuvo la organización, que insistió en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y los mecanismos de acompañamiento.