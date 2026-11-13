Temperley comienza el sueño del segundo ascenso: recibe a Ciudad de Bolívar en el Reducido

El Gasolero pondrá en marcha este sábado su camino hacia la Primera División cuando enfrente a Ciudad de Bolívar desde las 16 en el Alfredo Beranger. Tras finalizar tercero en la Zona B con 61 puntos, el equipo de Nicolás Domingo tendrá a su favor la localía y la ventaja deportiva: en caso de empate, avanzará a los cuartos de final.

El Gasolero pondrá en marcha este sábado su camino hacia la Primera División cuando enfrente a Ciudad de Bolívar desde las 16 en el Alfredo Beranger. Tras finalizar tercero en la Zona B con 61 puntos, el equipo de Nicolás Domingo tendrá a su favor la localía y la ventaja deportiva: en caso de empate, avanzará a los cuartos de final.

El sueño del segundo ascenso a la Liga Profesional comenzará este sábado para Temperley, que recibirá a Ciudad de Bolívar por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio Alfredo Beranger, donde el conjunto de Turdera buscará dar el primer paso en una instancia decisiva de la temporada. El árbitro será Pablo Giménez.

El Gasolero llega a esta instancia después de completar una buena fase regular, en la que finalizó en el tercer puesto de la Zona B con 61 puntos, producto de 16 victorias, 13 empates y siete derrotas, además de una diferencia de gol de +12. Esa ubicación le permitió asegurarse la localía para el primer cruce y una ventaja deportiva fundamental: al tratarse de un partido único, si el encuentro termina empatado después de los 90 minutos, Temperley clasificará a la siguiente ronda sin necesidad de disputar un tiempo suplementario ni penales.

Del otro lado estará Ciudad de Bolívar, una de las revelaciones de la temporada, que terminó séptimo en la Zona A con 51 unidades. El equipo bonaerense tendrá la obligación de conseguir una victoria para continuar en carrera, mientras que el Celeste buscará aprovechar sus condiciones favorables y hacerse fuerte en el Beranger. En sus últimas presentaciones, Temperley empató 2-2 frente a Güemes, mientras que su rival cayó 2-0 ante Deportivo Morón.

El Reducido representa una nueva oportunidad para el Gasolero de pelear por el regreso a la máxima categoría del fútbol argentino. Los siete equipos que superen esta primera instancia se sumarán al perdedor de la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez para disputar los cuartos de final. Desde allí, las series serán de ida y vuelta y se mantendrá la ventaja deportiva para el mejor ubicado. Con el respaldo de su gente y la tranquilidad que le otorga su posición en la tabla, Temperley comenzará a transitar el camino hacia el segundo ascenso.