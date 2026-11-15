Godoy Cruz le ganó 3-1 a Tristán Suárez y ascendió a Primera División

El equipo mendocino se impuso en la final de la Primera Nacional, disputada en Córdoba, y consiguió el regreso a la máxima categoría. El Lechero no pudo concretar el sueño del ascenso histórico, pero tendrá una nueva oportunidad a través del Reducido.

El equipo mendocino se impuso en la final de la Primera Nacional, disputada en Córdoba, y consiguió el regreso a la máxima categoría. El Lechero no pudo concretar el sueño del ascenso histórico, pero tendrá una nueva oportunidad a través del Reducido.

Godoy Cruz derrotó 3-1 a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional 2026 y se convirtió en el primer equipo ascendido a la Liga Profesional para la temporada 2027. El encuentro se disputó este domingo en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba, donde el conjunto mendocino se quedó con el campeonato.

El Tomba abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo mediante un penal convertido por Esteban Burgos. A los 31, Axel Rodríguez amplió la diferencia para los dirigidos por Pablo De Muner, mientras que Marcos Enrique descontó a los 39 para el conjunto de Ezeiza y volvió a meterlo en partido antes del descanso.

En el complemento, Martín Pino apareció a los 22 minutos para marcar el tercer tanto de Godoy Cruz y sentenciar la final. De esta manera, el equipo mendocino consiguió regresar a Primera División apenas un año después de haber perdido la categoría, precisamente el 15 de noviembre de 2025.

Por su parte, Tristán Suárez no pudo conseguir el primer ascenso a Primera División de su historia, pero todavía tendrá una oportunidad de alcanzar ese objetivo. El Lechero disputará el Reducido de la Primera Nacional, donde buscará recuperarse de la derrota en Córdoba y continuar en carrera por el segundo boleto a la máxima categoría.