Hay un nuevo arrepentido en la causa de los cuadernos

Fabián Gutiérrez recuperó ayer su libertad, tras acogerse a la figura del “arrepentido”, en el marco de la causa en la cual se investigan presuntas irregularidades en la obra pública, entre 2003 y 2015.

Se trata del ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, quien ante la Justicia negó los dichos del ex secretario de Obras Públicas, José López. El ex funcionario había afirmado que Gutiérrez le dio los U$S 9 millones que llevó en bolsos a un convento de de General Rodríguez, por lo cual fue detenido.

Gutiérrez se retiró del juzgado de Claudio Bonadio ayer por la tarde. El ex secretario de los Kirchner estaba preso desde el martes pasado, y según dijeron fuentes de la fiscalía, su declaración “fue una importante colaboración”. Gutiérrez estuvo más de cuatro horas explicando a los fiscales los detalles de “la mecánica del traslado de los bolsos”, indicaron fuentes de la investigación, según consigna Télam.

El mismo día en que Gutiérrez fue detenido, también capturaron a Julio Daniel Álvarez, mencionado en la causa de los cuadernos por el ex piloto del avión presidencial Sergio Velásquez como uno de los que esperaban el dinero en Santa Cruz.

La causa se inició por los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, quien se acogió a la figura del “arrepentido”, al igual que muchos empresarios citados por la Justicia. Ante el fiscal Carlos Stornelli admitió que son de su autoría los cuadernos en donde registró los pagos a ex funcionarios. Más tarde, precisó que los quemó en la parrilla de su casa.

Vale recordar que Bonadio procesó el 17 de septiembre a la ex presidenta por considerarla “jefa” de una asociación ilícita en la causa por supuestos pagos de coimas de empresarios a ex funcionarios por la obra pública durante su mandato. Solicitó el desafuero y la detención. El oficialismo aspira a tratar el desafuero tras el análisis del Presupuesto 2019.